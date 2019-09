MeToo nos videojogos: "Esta indústria tem um problema com abusos"

RTP17 Set, 2019, 18:14 / atualizado em 17 Set, 2019, 18:16 | Mundo

Alguns dizem que chega demasiado tarde, outros duvidam de que as vítimas estejam prontas para falar. O facto é que o #MeToo chegou à indústria dos videojogos.







O relatório da Bryter sobre as mulheres gamers indica que, no ano passado, uma em cada três jogadoras de videojogos terá sofrido de abusos por parte de colegas do sexo masculino. Um ano depois, a estatística não melhorou.

Vaga de relatos de abusos sexuais

The stories we are hearing from women who work in video games are disturbing and unconscionable. This should be a moment of reckoning for the industry -- this culture of sexual harassment, gaslighting and retaliation cannot go on any longer. #TIMESUP https://t.co/pvhdjDzKK8 — TIME'S UP (@TIMESUPNOW) August 28, 2019

A maior parte do assédio teve origem. Da totalidade de jogadoras que relataram episódios de abuso ou discriminação, 31 por cento dizem ter recebido abuso verbal de outros jogadores do sexo masculino enquanto jogavam jogos, 33 por cento receberam conteúdo ou mensagens inapropriadas e 14 por cento receberam ameaças de violação.. As mulheres seniores da indústria de videojogos aproveitaram a oportunidade oferecida pela conferência de dois dias para debater sobre o abuso no local de trabalho e a questão mais ampla da toxicidade na cultura de jogos, além de compartilhar exemplos positivos de quem já sofreu assédio.Deste debate surgiu o reconhecimento do problema e a determinação de não permitir que o momento #MeToo na indústria de videojogos fosse somente isso: um momento.“Acho que esta indústria tem um problema com abuso, tanto abuso sexual como condições de trabalho abusivas e acho que tudo decorre de estruturas de poder insalubres e irresponsáveis, que dão aos agressores a oportunidade de não assumir a responsabilidade. As vítimas merecem melhor”, disse Jess Hyland, da Wonderstruck Games.Ao longo da conferência, os participantes concordaram em admitir que as alegações de abuso nos locais de trabalho da indústria de videojogos refletem de forma mais vasta uma cultura de assédio sexista e misógina, amplamente dominada por homens, o que, segundo eles, tem de mudar.“Os líderes modelam o comportamento que se torna a norma”, disse Marianne Monaghan, principal produtora de Hanger 13. “Se todos os líderes são homens, se brincam com as mulheres de maneira humilhante ou se tratam as mulheres de maneira desrespeitosa, não há quantidade de treino dos recursos humanos que consiga mudar isso. Tenho muita sorte em trabalhar num estúdio com líderes comprometidos com a diversidade e o respeito. Espero, e acredito, que estamos a seguir nessa direção”.Para seguir nessa direção,. “Trabalhamos com escolas e instituições educacionais desde o recreio até à entrada no mundo profissional”, disse Emma Smith, chefe de talentos da Creative Assembly, que criou o Projeto Legacy para lutar contra a falta de representação na indústria de videojogos.Este apoio precoce promovido por grandes estúdios está lentamente a começar a colher frutos, como se pode constatar na diversidade demográfica dos licenciados em Games Design do London College of Communication, onde um terço dos recém-formados do ano passado eram mulheres.Recentemente, têm-se tornado públicos vários casos de abusos sexuais neste setor. No mês passado,Poucos dias depois, Zoë Quinn, outra programadora de jogos, alegou no Twitter ter sofrido abuso e assédio por Alec Holowka, co-criador do premiado jogo Night in the Woods. Alguns dias após a acusação, Holowka foi encontrado morto.A estes relatos juntam-se um conjunto de acusações de assédio sexual por parte de outras programadoras, detalhando longos períodos de manipulação emocional e abuso por colegas seniores.Durante a Conferência Europeia sobre as Mulheres no Gaming, Marie-Claire Isaaman, CEO da Women in Games, fez alusão às recentes alegações."Nas últimas semanas, infelizmente, temos vindo a conhecer um momento #MeToo no gaming", disse ela aos 350 participantes.Também a produtora Elin Festøy, responsável pelo jogo para telemóveis My Child Lebensborn, vencedor do prémio Bafta, abordou o assunto. “Eu gostaria muito que a indústria do gaming, como um todo, criasse um conjunto comum de diretrizes a serem usadas por todos - definindo como todos nós podemos construir uma indústria baseada na criatividade e no respeito, dando oportunidades iguais”, disse.