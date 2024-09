Metro de Lisboa teve mais de 60 avarias nos comboios e na sinalização este ano

"Dois minutos de manhã fazem a diferença", conta Elisabete, que tem no seu percurso diário Mafra - Campo Grande, em Lisboa. Resultado das demoras? "Perdemos o autocarro, temos de estar à espera", afirmando que espera cada vez mais tempo entre comboios no Metro de Lisboa.







Outra passageira que parou por instantes para falar com a Antena 1 é perantória: "tem sido horrível".







Os comboios "vêm sempre cheios", descreve Maria José, que usa o Metro de Lisboa diariamente a partir do Campo Grande e vai até ao Rato. "A gente não consegue praticamente entrar", lamentando que acaba por ir a pé às vezes. Reportagem da jornalista Rita Fernandes

Linha azul e amarela mais afetadas com avarias

Nos relatos recolhidos pela Antena 1, as chamadas perturbações continuam a marcar o dia a dia dos passageiros.







No entanto, é difícil perceber o que provoca estes atrasos. "Existem perturbações na circulação. O tempo de espera pode ser superior ao normal", é o que se lê e ouve, por vezes, nas estações.







No entanto, o Metro de Lisboa dá conta aos passageiros de quando ocorrem avarias que provocam interrupções na circulação. Desde o início do ano, já aconteceram 62 avarias nos comboios e na sinalização.







De acordo com os dados enviados à Antena 1 pela plataforma perturbacoes.pt, este número de ocorrências, entre janeiro e 15 de setembro, está abaixo do total registado desde 2018, com exceção do ano de 2020.







Números resumidos pelo jornalista Gonçalo Costa Martins

Este ano, a linha azul lidera nas avarias na sinalização, com 15 avarias, e a linha amarela nos comboios, com 9.





A maior parte das paragens duram apenas alguns minutos. Feitas as contas, a disponibilidade das linhas está sempre acima dos 91%, contando com estas avarias, paragens programadas na circulação por causa de obras que têm acontecido e problemas com passageiros.







No caso das linhas amarela e verde, que têm tido as obras da futura linha circular, ronda os 92%, enquanto a azul está nos 97% e a vermelha nos 99%.





Os dados que a Antena 1 obteve das avarias são de avisos públicos que o Metro de Lisboa lançou. Ao longo da semana passada, a rádio pública tentou esclarecimentos e perceber se haveria algum acerto nos números a apontar, mas sem resposta.