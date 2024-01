Metro de Nova Iorque colide com comboio e faz 20 feridos

Uma composição da linha 1, com cerca de 300 passageiros, e um comboio da autoridade metropolitana de transportes (Metropolitan Transportation Authority, MTA), que estava fora de serviço e levava quatro trabalhadores a bordo, chocaram no bairro de Upper West Side.

A colisão aconteceu na estação da 96th Street, de acordo com a polícia e as autoridades de trânsito no local.

Fotografias publicadas nas redes sociais por funcionários da gestão de emergências nova-iorquina mostram o comboio de passageiros parcialmente fora dos carris.

As autoridades disseram que não havia sinais imediatos de falha do equipamento e que os investigadores estão a verificar se houve erro humano.

O segundo comboio, fora de serviço, tinha ficado encravado, e os trabalhadores encontravam-se a bordo a resolver o problema, explicou o presidente da Autoridade do Trânsito para Nova Iorque (MTA New York City Transit), Richard Davey.

O envelhecido sistema de metro da cidade de Nova Iorque tem-se debatido nos últimos anos com cortes de energia, problemas de sinalização e outras avarias.

A MTA também tem vindo a enfrentar uma crise nos últimos anos, em parte devido à diminuição do número de passageiros e das receitas desde a pandemia, embora o mais recente orçamento do estado de Nova Iorque tenha ajudado a agência a equilibrar as contas.

A polícia de Nova Iorque informou que sete passageiros e um membro da tripulação foram levados para hospitais. Pelo menos 20 veículos de emergência estiveram no local, incluindo a polícia, os bombeiros e a equipa de intervenção da MTA.