Metsola confirma pedidos de levantamento de imunidade de eurodeputados

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, anunciou hoje que as autoridades belgas pediram o levantamento da imunidade parlamentar dos eurodeputados Andrea Cozzolino e Marc Tarabella, no âmbito da investigação ao escândalo de corrupção conhecido como `Qatargate`.