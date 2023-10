Metsola exalta luta de vencedora do Nobel da Paz 2023 detida pelo regime iraniano

"Parabéns Narges Mohammadi, vencedora do Prémio Nobel da Paz 2023. A partir da prisão, com outras determinadas e corajosas mulheres e homens, continua a erguer-se pela liberdade, democracia e igualdade", escreveu Roberta Metsola na rede social X (antigamente Twitter).

A presidente do PE acrescentou que falou com o marido da jornalista e ativista iraniana e transmitiu-lhe que os europeus continuam ao lado da população do Irão.

O Prémio Nobel da Paz foi hoje atribuído à ativista iraniana Narges Mohammadi pela sua "luta das mulheres no Irão contra a opressão", anunciou o Comité Nobel Norueguês.

Segundo o comité, a escolha desta ativista, vice-presidente do Centro de Defensores dos Direitos Humanos, deveu-se também "à sua luta para promover os direitos humanos e a liberdade de todos".

Em 2022, o Nobel da Paz foi atribuído a Ales Bialiatski, da Bielorrússia, e às organizações de defesa dos direitos humanos Memorial, da Rússia, e Centro de Liberdades Civis, da Ucrânia.