Metsola pede aos líderes da UE que "não andem às voltas" com Balcãs sobre alargamento

"Para nós, o alargamento europeu tem sido um dos instrumentos mais bem-sucedidos e poderosos. Beneficia toda a gente, vimos isso no passado, e a nossa esperança hoje é que não continuemos a andar às voltas [porque] se damos esperança, temos de responder com resultados tangíveis porque, se não, vai evaporar-se e haverá um vazio preenchido por instabilidade na nossa vizinhança", declarou Roberta Metsola.

Falando à chegada à cimeira UE-Balcãs Ocidentais, em Bruxelas, a líder da assembleia europeia salientou ser "muito claro que o Parlamento Europeu tem sido um dos principais defensores do alargamento da UE e, nesse âmbito, do futuro europeu dos Balcãs Ocidentais".

Também falando à chegada ao encontro de alto nível, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, falou numa "cimeira importante".

"Será uma ocasião para reiterar o nosso firme compromisso de que queremos estes países na UE", considerou, enquanto deixou avisos: "Esperamos mais reformas, especialmente no campo do Estado de Direito e da justiça, mas do lado europeu também temos de fazer o nosso trabalho de casa".

A UE reúne-se hoje em cimeira com os Balcãs Ocidentais, em Bruxelas, para reforçar a cooperação com estes países e continuar a "preparar terreno" para a adesão ao bloco comunitário, visando uma futura "integração gradual".

Um rascunho da declaração final desta cimeira UE-Balcãs Ocidentais, a que a agência Lusa teve acesso, indica que o encontro (com líderes dos 27 Estados-membros da União e também da Albânia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedónia do Norte e Sérvia) visa "aproximar" os dois blocos, "preparando o terreno para a adesão e trazendo benefícios concretos aos seus cidadãos já durante o processo de alargamento".

"Para o efeito, a UE tenciona explorar medidas adicionais destinadas a fazer avançar a integração gradual (...) da região já durante o próprio processo de alargamento, de forma reversível e com base no mérito", refere o documento.

A cimeira UE-Balcãs Ocidentais realiza-se na véspera do início de um Conselho Europeu decisivo, no qual se discutirá a eventual abertura de negociações formais com a Ucrânia relativamente a um futuro alargamento.

Quanto aos Balcãs Ocidentais, surgem de momento críticas no bloco comunitário sobre "dois pesos e duas medidas" relativamente ao processo de alargamento da UE, já que apesar de a União ter vindo a desenvolver uma política de apoio à integração progressiva, estes países encontram-se há vários anos à espera de entrar.

Em 2013, a Croácia tornou-se o primeiro dos países dos Balcãs Ocidentais a aderir à UE, enquanto a Albânia, a Bósnia-Herzegovina, o Montenegro, a Macedónia do Norte e a Sérvia têm oficialmente o estatuto de países candidatos.

Entretanto, foram iniciadas negociações e abertos capítulos de adesão com o Montenegro e a Sérvia, além de que as negociações com a Albânia e a Macedónia do Norte foram iniciadas em julho de 2022 e o Kosovo apresentou a sua candidatura à adesão em dezembro de 2022.

Esta é a terceira cimeira UE-Balcãs, após uma na Eslovénia em 2021 e outra na Albânia em 2022.