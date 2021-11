México. Centenas de pessoas protestam contra a violência de género

Milhares de pessoas saíram à rua na Cidade do México para chamar a atenção para o aumento da violência de género no país. Muitos seguraram cruzes com os nomes de mulheres assassinadas, pedindo que as investigações a este crime sejam mais precisas e que as autoridades façam justiça a quem é vítima da violência de género.