México com 256 mortos e 3.719 infetados nas últimas 24 horas

No total, o México registou 64.414 mortos e 599.560 contágios desde o início da pandemia.

Com 1,3 milhão de testes, o México é o país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que menos realiza testes PCR na população.

Este facto tem levantado suspeitas sobre a real situação no país, que é oficialmente o terceiro do mundo com mais mortes por covid-19, superado apenas pelos Estados Unidos e pelo Brasil.

O México ocupa o oitavo lugar no mundo em casos confirmados, superado apenas Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia, Peru, África do Sul e Colômbia, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.