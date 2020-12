México com 345 mortos e mais de cinco mil casos em 24 horas

O país registou 114.298 mortos e 1.255.974 de contágios desde o início da pandemia, em fevereiro passado.

"À medida que vamos avançando na temporada de inverno 2020-2021, a quantidade de pessoas que manifestam sinais e sintomas de uma doença respiratória, ligeira ou grave, também tem vindo a aumentar", disse o diretor-geral de Epidemiologia, José Luis Alomía.

A nível nacional, 43% das camas hospitalares de cuidados gerais estão ocupadas, tal como 36% das camas de cuidados intensivos.

Os dados indicam que o México inicia esta semana epidemiológica com um aumento de 11% dos contágios e de 2% das mortes, salientou Alomía.

Com uma população de 130 milhões de habitantes, o México é o quarto país com o maior número de mortos e o 13.º com mais infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

O país registou, até aqui, mais de 890 mortos de covid-19 por cada milhão de habitantes, o que o coloca como 13.º com mais óbitos em proporção à população.

Antes, em conferência de imprensa, o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pediu aos cidadãos, em especial aos residentes da Cidade do México, para que fiquem em casa nos próximos dez dias, mas recusou aplicar medidas mais restritivas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.612.297 mortos resultantes de mais de 72,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.649 pessoas dos 350.938 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.