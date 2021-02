México com 414 mortes em 24 horas, mais de 166 mil desde início da pandemia

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 165.786 óbitos e 1.926.080 casos confirmados de covid-19.

Com 1,92 milhões de casos, o México ocupa o 13.º lugar no mundo em número de infeções e o terceiro em mortes devido à pandemia, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.