México com 695 mortos e 6495 infetados em 24 horas

No total, o país registou 52.006 óbitos e 475.902 contágios confirmados desde o início da pandemia.

O México ocupa o sexto lugar no mundo em número de casos globais, depois dos Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul, e é o terceiro com mais mortes, depois dos Estados Unidos e do Brasil.

Segundo o chefe da Agência Mexicana de Promoção da Saúde, Cortés Alcalá, disse que 1.085.897 pessoas tinham sido testadas desde o início da pandemia.

O responsável acrescentou ainda que 318.638 já recuperaram da doença.

A pandemia de Covid-19 já provocou cerca de 722 mil mortos e infetou mais de 19,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.