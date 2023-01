México. Confrontos violentos entre polícia e elementos do cartel de Sinaloa

Após uma noite de violência, com vários ataques e bloqueios de estradas, vários elementos do cartel envolveram-se numa troca de tiros com as forças de segurança mexicanas. É a resposta do grupo à detenção de Ovidio Guzmán durante a madrugada de quinta-feira, na cidade de Culiacán.



“Eles detiveram-no por volta das 4h00 da manhã e desde então o tiroteio não parou. Tem sido uma verdadeira confusão – estão a atirar ao ar, a tentar derrubar os helicópteros da polícia. A cidade está toda uma confusão”, disse um residente citado pelo jornal The Guardian.



Os membros do cartel apreenderam entretanto uma ambulância da Cruz Vermelha e deslocaram pessoal médico dos hospitais para atender outros elementos feridos durante os confrontos.



Nas últimas horas, as principais estradas da cidade foram bloqueadas por veículos em chamas. Uma base aérea e o aeroporto internacional de Culiacán foram atacados.



Até ao momento não há registo de vítimas mortais, mas foram contabilizados pelo menos 18 feridos, incluindo membros do cartel e das forças de segurança.



Luís Cresencio Sandoval, secretário mexicano da Defesa, indicou esta quinta-feira que Guzmán foi transferido de Culiacán para a capital mexicana. O filho no narcotraficante já tinha sido detido naquela cidade, em 2019, mas foi rapidamente libertado após uma resposta violenta por parte de elementos do cartel.



A detenção de Ovidio Guzmán acontece a poucos dias de uma cimeira de líderes na Cidade do México que deverá contar com a presença do presidente norte-americano Joe Biden.