Partilhar o artigo México detém mulher do líder do cartel de droga mais temido no país Imprimir o artigo México detém mulher do líder do cartel de droga mais temido no país Enviar por email o artigo México detém mulher do líder do cartel de droga mais temido no país Aumentar a fonte do artigo México detém mulher do líder do cartel de droga mais temido no país Diminuir a fonte do artigo México detém mulher do líder do cartel de droga mais temido no país Ouvir o artigo México detém mulher do líder do cartel de droga mais temido no país

Tópicos:

Angeles Iorque, Gerardo Botello Rosales, Guanajuato,