México. Manifestação do Dia da Mulher leva a confrontos com a polícia





De acordo com a polícia, a manifestação começou de forma pacífica, até os ânimos se exaltarem e os manifestantes começarem a lançar bombas de gasolina. As autoridades mexicanas tentaram imobilizar os manifestantes com gás lacrimogéneo.



Alguns manifestantes incendiaram barricadas nas estradas, incluindo nas imediações da residência oficial do Presidente, Andrés Obrador.



Cerca de 60 pessoas ficaram feridas, mas apenas 13 foram levadas para o hospital. A polícia mexicana garante que a maioria teve ferimentos ligeiros. Os confrontos levaram à detenção de sete pessoas. Cerca de 80 mil pessoas foram para as ruas da Cidade do México, este domingo, protestar contra a desigualdade de género, a exploração, o feminicídio e a violência contra as mulheres.Alguns manifestantes incendiaram barricadas nas estradas, incluindo nas imediações da residência oficial do Presidente, Andrés Obrador.Cerca de 60 pessoas ficaram feridas, mas apenas 13 foram levadas para o hospital. A polícia mexicana garante que a maioria teve ferimentos ligeiros. De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, o número de feminicídios duplicou nos últimos cinco anos.





A manifestação do Dia Internacional da Mulher vem na sequência da forte violência que existe no país. Estima-se que cerca de dez mulheres sejam mortas por dia no México.



O Governo mexicano estima que tenham sido mortas mais de 3800 mulheres em 2019.



O homicídio de Ingrid Escamilla, de 25 anos, que foi esfaqueada e mutilada pelo companheiro, e de Fátima Aldrighett, de sete anos, que foi sequestrada da sua escola e encontrada num saco de plástico perto de um local de obras na capital mexicana, tornaram-se bandeiras das manifestações do Dia Internacional da Mulher no México.



As manifestantes apresentavam cartazes com a frase "eles levaram-nas, nós queremo-los" e escreveram em várias paredes os nomes das vítimas.

A manifestação do Dia Internacional da Mulher vem na sequência da forte violência que existe no país. Estima-se que cerca de dez mulheres sejam mortas por dia no México.O homicídio de Ingrid Escamilla, de 25 anos, que foi esfaqueada e mutilada pelo companheiro, e de Fátima Aldrighett, de sete anos, que foi sequestrada da sua escola e encontrada num saco de plástico perto de um local de obras na capital mexicana, tornaram-se bandeiras das manifestações do Dia Internacional da Mulher no México.As manifestantes apresentavam cartazes com a frase "eles levaram-nas, nós queremo-los" e escreveram em várias paredes os nomes das vítimas. Greve de mulheres



Esta segunda-feira o México vai contar com uma greve de mulheres. A greve foi proposta por ativistas femininas com o objetivo de paralisar diversos setores, como escolas, transportes e serviços. Esta segunda-feira o México vai contar com uma greve de mulheres. Cerca de 21 milhões dos trabalhadores registados no México são mulheres.





A paralisação tem como lema Un Día Sin Nosotras (Um Dia Sem Nós) e foi marcada depois dos dois homicídios ocorridos no início de fevereiro.



As ativistas afirmam que a greve tem o objetivo de pedir mais ação por parte do Governo e das autoridades contra “a violência e as atrocidades cometidas contra as mulheres” e mostrar como o dia não pode “funcionar sem nós”.



“Fomos para as ruas no passado. Denunciámos a violência. Nunca fomos ouvidas”, afirmam as ativistas, citadas pela BBC.



As manifestações do Dia Internacional da Mulher aconteceram em vários países do mundo, de forma a exigir medidas contra o combate ao feminicídio, legalização do aborto e desigualdades sociais e económicas. A paralisação tem como lema Un Día Sin Nosotras (Um Dia Sem Nós) e foi marcada depois dos dois homicídios ocorridos no início de fevereiro.As ativistas afirmam que a greve tem o objetivo de pedir mais ação por parte do Governo e das autoridades contra “a violência e as atrocidades cometidas contra as mulheres” e mostrar como o dia não pode “funcionar sem nós”., afirmam as ativistas, citadas pela BBC.As manifestações do Dia Internacional da Mulher aconteceram em vários países do mundo, de forma a exigir medidas contra o combate ao feminicídio, legalização do aborto e desigualdades sociais e económicas.