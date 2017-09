México: Número de mortes atualizado para 337, a maioria na capital

Lusa27 Set, 2017, 19:22 | Mundo

O anterior balanço oficial era de 331 mortos.

Luis Felipe Puente precisou que, além dos 198 na Cidade do México, se registaram 74 mortos em Morelos, 45 em Puebla, 13 no Estado do México, seis em Guerrero e um em Oaxaca.

O sismo do passado dia 19 teve uma magnitude de 7,1 na escala de Richter.

Além daquelas vítimas, as autoridades mexicanas confirmaram que outras quatro pessoas morreram na sequência de outro sismo no sábado, com epicentro no Estado de Oaxaca e magnitude de 6,1.

Este terramoto foi uma réplica de um outro sismo (com uma magnitude de 8,2) que abalou a região sul do território mexicano no passado dia 07 de setembro e que causou 98 mortos na região.

No total, os três sismos registados nas últimas três semanas no México provocaram mais de 430 mortos, o que representa o maior número de vítimas mortais desde o terramoto de 1985 na Cidade do México, que terá provocado, segundo os cálculos das autoridades mexicanas, cerca de 20 mil mortos.

O sismo de dia 19 aconteceu precisamente no dia em que se assinalavam os 32 anos do terramoto de 1985 e duas horas depois da realização de um simulacro sismico.