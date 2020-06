México. Número de mortos em sismo subiu para dez

O anterior balanço das autoridades mexicanas apontava para seis mortos.



As vítimas mortais registaram-se no Estado de Oaxaca, no sul do país, onde o sismo provocou ainda 21 feridos, tendo 38 pessoas sido albergadas em dois abrigos temporários.



O Serviço Nacional de Sismologia ajustou de 7,5 para 7,4 na escala de Richter a magnitude do sismo, com epicentro a dois quilómetros de Crucecita, Oaxaca, informou a Proteção Civil em comunicado.



Até às 22h30 de quarta-feira em Lisboa "houve 2.060 réplicas", a maior de magnitude 5,5.



Segundo a Proteção Civil, o terramoto afetou 97 municípios nos estados de Oaxaca, México, Cidade do México e Veracruz.



Em Oaxaca, há mais de 2.000 edifícios afetados, incluindo 15 hospitais e unidades de saúde.



O sismo é o mais forte deste ano no México.