México. Polícia resgata 110 migrantes e 56 são menores

A polícia de Tamaulipas disse, em comunicado, que o resgate dos migrantes ocorreu no município de Diaz Ordaz, na região de Frontera Chica.A região, composta por cinco municípios fronteiriços entre as cidades de Nuevo Laredo e Reynosa, é considerada como uma área onde passa o maior número de migrantes para os EUA.De acordo com dados das autoridades norte-americanas, cerca de três mil migrantes passam todos os dias para o estado do Texas, dos quais um terço é capturado.Desde outubro de 2018, e apesar do reforço da vigilância na fronteira sul do México, milhares de migrantes da América Central, Cuba e Haiti têm entrado em território mexicano com o objetivo de alcançar os Estados Unidos.Grupos organizados de tráfico humano procuram rotas para estes migrantes e por vezes transitam nos estados do sul-sudeste do país, tais como Chiapas, Tabasco, Veracruz e Oaxaca, para além dos estados do norte da Baixa Califórnia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas, na fronteira com os Estados Unidos, uma das últimas paragens na sua viagem.

A fronteira de Tamaulipas com os Estados Unidos foi palco de recentes episódios violentos, tais como a descoberta em janeiro de 19 corpos queimados numa carrinha na cidade de Santa Anita, no município de Camargo, dos quais 16 eram migrantes guatemaltecos.