México. Polícias de Acapulco sob investigação por alegadas ligações a gangues

Dois comandantes da polícia foram presos por suspeitas de homicídio e o chefe da polícia de trânsito foi detido por posse ilegal de armas. Outros três polícias, que ocupavam cargos de topo, também foram presos.



O Governo do país anunciou que a decisão de retirar as armas aos 700 polícias foi implementada pelo Grupo de Coordenação do Estado mexicano de Guerrero e é uma “consequência do aumento do crime registado no município e da falta de ação por parte das forças policiais”.



O chefe da segurança pública, Max Lorenzo Sedano, e todos os agentes sob o seu comando estão sob investigação.



O ministro mexicano da Segurança anunciou que irá ficar responsável pelas tarefas policiais em Acapulco por tempo indeterminado. As ruas serão, por enquanto, patrulhadas pela polícia federal e por militares.



Acapulco, que em tempos já foi um procurado destino turístico, é atualmente uma das cidades mais perigosas do México, com um elevado nível de crimes relacionados com drogas e homicídios. O Estado de Guerrero, onde está situada, é conhecido pela produção de ópio e é palco de frequentes confrontos entre cartéis de drogas rivais.



Houve mais de 30 mil homicídios no México no ano passado, o número mais elevado desde 1997. Em Guerrero, entre janeiro e agosto deste ano deram-se 1.507 assassinatos.