México processa fabricantes de armas dos Estados Unidos

e pressionar os fabricantes norte-americanos. O processo deu entrada esta quarta-feira num tribunal federal de Boston e visa os fabricantes Smith & Wesson, Barrett, Colt, Glock e Ruger., declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros Marcelo Ebard.O governo do México considera ainda que os fabricantes de armas atendem abertamente aos gostos e necessidades dos cartéis de droga, de quem dependem para impulsionar o negócio da venda de armas.Marcelo Ebrard deu como exemplo a edição especial da pistola Colt de calibre 38 que tem gravada uma imagem do revolucionário Emiliano Zapata e o ano 1911. Esta arma será um símbolo de estatuto para os membros dos cartéis. Já foi utilizada em vários crimes, como o tiroteio que vitimou uma jornalista, que investigava as ligações entre o crime organizado e políticos, enquanto levava o filho à escola.O governo do México sublinha que só em 2019 foram cometidos pelo menos 17 mil homicídios ligados a armas traficadas. Estima-se que 70 por cento das armas de fogo que chegam ilegalmente ao México sejam provenientes dos Estados Unidos.

Os fabricantes de armas não responderam aos pedidos de comentário da imprensa norte-americana, mas a Fundação norte-americana de Desporto de Tiro rejeita a acusação de negligência.

"O governo mexicano é o responsável pelo crime desenfreado e pela corrupção dentro das suas próprias fronteiras", respondeu o vice-presidente sénior da Fundação. Lawrence G. Keane acrescenta que os cartéis usam armas levadas ilegalmente para o México ou roubadas de militares mexicanos e agentes da lei.