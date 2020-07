México regista 480 mortos e mais 4.902 infetados em 24 horas

O total de óbitos desde o início da pandemia subiu para 31.119 e o de contágios para 261.750.

As autoridades de saúde mexicanas indicaram que foram recuperados 159.657 pacientes desde 28 de fevereiro

"Temos duas semanas consecutivas em que houve uma diminuição no número de casos registados na Cidade do México, em hospitalizações e em mortes", detalharam as autoridades mexicanas.

A capital mexicana, juntamente com o Estado do México, são o foco da pandemia no país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 535 mil mortos e infetou mais de 11,52 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.620 pessoas das 44.129 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.