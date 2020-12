México regista mais de 650 mortos em 24 horas

O país elevou o total de óbitos desde o início da pandemia para 121.837 e de casos para 1.372.243.

Com estes números, o México é o 13.º país com mais casos acumulados e o quarto em mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.743.187 mortos resultantes de mais de 79,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.