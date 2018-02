México resgata 300 migrantes que viajavam em condições "perigosas e deploráveis"

Lusa04 Fev, 2018, 08:47 | Mundo

Dentro de um camião intercetado no Estado de Tamaulipas, no norte do país, que faz fronteira com Estado norte-americano do Texas, foram encontradas 198 pessoas oriundas da Guatemala, Honduras e El Salvador.

Os migrantes viajavam sem ventilação adequada, comida ou água e praticamente sem espaço para se mover. "Eles viajavam em condições deploráveis", revelou em comunicado o Instituto Nacional de Imigração do México.

No vizinho Estado de Veracruz foi intercetado um segundo camião que transportava 102 centro-americanos que exibiam "sinais de desidratação e sufocamento. Entre os transportados, estavam 55 crianças, das quais 24 viajavam sozinhas.

A Amnistia Internacional lamentou recentemente que o México expulse milhares de migrantes oriundos da América Central, negando-lhes o direito a serem tratados como "potenciais refugiados", lembrando que muitos deles são perseguidos nos respetivos países por organizações criminosas.