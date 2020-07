México ultrapassa os 40 mil mortos desde início da pandemia

Segundo os dados oficiais, desde o primeiro caso registado no país, em 28 de fevereiro, o número de óbitos provocados pela doença atingiu os 40.400, o quarto maior total do mundo, atrás do Reino Unido, com 45.507 mortes.Até terça-feira, o México tinha realizado pouco mais de 820 mil testes, um por cada 160 habitantes.Nas últimas semanas, 47 por cento dos testes deram resultado positivo, sugerindo que o país está a testar sobretudo pessoas com sintomas consideráveis.

Em 18 estados está a ser aplicado o vermelho, de risco epidémico máximo, e em 14 o laranja, considerado de alto risco. Ainda nenhum estado foi declarado amarelo (risco médio) ou verde (risco baixo).