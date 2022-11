MH17. Tribunal holandês condena dois russos e um ucraniano por derrube de avião em 2014

Os russos Igor Girkin e Sergei Dubinsky e o ucraniano Leonid Kharchenko foram considerados culpados de assassínio e por terem participado da destruição do avião. O tribunal dos Países Baixos absolveu outro cidadão russo por falta de provas que o ligassem à queda do aparelho.



O juiz presidente Hendrik Steenhuis indicou esta quinta-feira que as provas apresentadas pela acusação demonstraram que o Boeing 777, que fazia a ligação aérea entre o aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, e Kuala Lumpur a 17 de julho de 2014, foi atingido por um míssil disparado por combatentes pró-russos na Ucrânia.



Para o tribunal, as forças pró-Moscovo tinham na altura o controlo total da região separatista de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde foi lançado o ataque. O Ministério Público dos Países Baixos concluiu que o lançador de mísseis em território ucraniano pertencia à 53.ª Brigada de Mísseis Antiaéreos, uma unidade das forças armadas russas.



Os réus foram condenados sem que nenhum tenha comparecido ao julgamento, iniciado em março de 2020. Neste dia em que foi conhecido o veredicto, centenas de familiares das vítimas mortais deslocaram-se ao local.



Segundo o tribunal, o lançador de mísseis, de onde saiu o míssil “Buk” que abateu o avião, foi logo depois deslocado para a cidade russa de Kursk, concluiu a justiça holandesa.



Os suspeitos são acusados de levarem o lançador para o campo onde abriram fogo e também de derrubarem o avião, matando todos os passageiros e tripulação a bordo.



O réu condenado com maior parente é Igor Girkin, um ex-coronel de 51 anos do Serviço Federal de Segurança da Rússia, ou FSB, que, na altura do incidente, era ministro da Defesa e comandante das Forças Armadas da autoproclamada República Popular de Donetsk, região onde o avião foi abatido.



Segundo a agência Associated Press, Girkin estará atualmente envolvido na guerra da Rússia contra a Ucrânia.

"Uma decisão importante"

Na primeira reação à condenação, o presidente ucraniano sublinhou que esta era “uma decisão importante” e que “a punição por todas as atrocidades russas, ontem e hoje, será inevitável”.



“É preciso que [todos] os instigadores acabem no banco dos réus, porque o sentimento de impunidade leva a novos crimes”, destacou Volodymyr Zelenesky, em referência à invasão russa da Ucrânia, em curso desde fevereiro de 2014.



Também o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, saudou os “esforços conjuntos aprofundados entre Ucrânia, Países Baixos, Bélgica, Austrália e Malásia” durante a investigação.



“O veredicto de hoje envia uma mensagem à Rússia: nenhuma mentira pode ajudar a escapar da justiça", escreveu Kuleba também na rede social Twitter.

Condenação "política e escandalosa"

Por sua vez, a Rússia considerou esta quinta-feira que a condenação é “política” e “escandalosa”. “O resultado dos procedimentos legais indica que a decisão tem por base uma ordem política”, refere o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros em comunicado.



A Rússia rejeita qualquer responsabilidade pela destruição do avião e acusa o tribunal holandês de ter ignorado elementos de defesa dos três réus condenados. “Ao longo do processo, o tribunal esteve com uma pressão sem precedentes de políticos holandeses, representantes do Ministério Público e dos media, que impuseram um resultado com motivações políticas a este julgamento”, denunciou a diplomacia russa.



Este julgamento “tem todas as hipóteses de se tornar um dos mais escandalosos da história dos processos judiciais”, com um conjunto de “estranhezas, inconsistências e argumentos duvidosos da acusação.



"Lamentamos profundamente que o (tribunal) tenha negligenciado os princípios de justiça imparcial para servir a atual situação política, provocando um duro golpe na reputação de todo o sistema judicial holandês", acrescentou o MNE russo.







Certo é que a Rússia já descartou qualquer possibilidade de extradição. Segundo o porta-voz adjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Ivan Nechaev, o que Moscovo pode fazer neste momento é “analisar” a decisão do tribunal.





“A Constituição russa estabelece uma proibição direta da extradição de cidadãos russos para países estrangeiros", acrescentou.