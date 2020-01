Mia Couto defende "diálogo" para conter violência no Norte de Moçambique

A força militar é uma solução, mas sozinha "é um desastre" e, por isso, "é preciso que haja essa possibilidade de haver uma ponte", disse o escritor Mia Couto, momentos depois da cerimónia de tomada de posse do Presidente Filipe Nyusi.

Para o escritor moçambicano, vencedor do Prémio Camões em 2013, o diálogo é essencial para acabar com a violência armada naquela província, entretanto questiona: "Vamos conversar com quem?", reconhecendo que a inexistência de um rosto que assuma a autoria dos ataques.

"Sem essa definição, de quem é que está do outro lado, é muito difícil", lamentou Mia Couto.

Os ataques armados na província de Cabo Delgado eclodiram em 2017 protagonizados por residentes, frequentadores de mesquitas consideradas "radicalizadas" por estrangeiros, segundo líderes islâmicos locais com os quais criaram atritos nos anos anteriores.

Nunca houve uma reivindicação da autoria dos ataques, com exceção para comunicados do grupo "jihadista" Estado Islâmico, que desde junho tem vindo a chamar a si alguns deles, com alegadas fotos das ações, mas cuja presença no terreno especialistas e autoridades consideram pouco credível.

Os ataques já provocaram pelo menos 350 mortos, além de deixar cerca de 60.000 afetados ou obrigados a abandonar as suas terras e locais de residência, de acordo com a mais recente revisão do plano global de ajuda humanitária das Nações Unidas.

A província de Cabo Delgado é aquela onde avançam as obras dos megaprojetos que daqui a quatro anos vão colocar Moçambique no `top 10` dos produtores mundiais de gás natural e que onde há algumas empresas e trabalhadores portugueses entre as dezenas de empreiteiros contratados pelos consórcios de petrolíferas.