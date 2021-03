Miami Beach. Polícia lança gás pimenta contra "spring breakers" que violaram recolher obrigatório

Nos Estados Unidos, oé um período de pausa nas atividades letivas para os alunos norte-americanos, sendo tipicamente um período de festa.O chefe da polícia de Miami Beach, Richard Clements, explica que o alerta foi dado na passada segunda-feira, quando o número de pessoas nas ruas parecia maior do que o normal num dia tipicamente calmo. Vários veículos bloquearam uma rua e “basicamente deram uma festa de rua improvisada”, explicou Clements à agência Associated Press.Um restaurante foi “virado de cabeça para baixo”, as “cadeiras foram usadas como armas” e a multidão entrou em confronto com a polícia.No entanto, mesmo depois das 20h, milhares de pessoas, a maioria sem máscara, continuavam a festejar nas ruas, o que obrigou as forças de segurança a adotar medidas de contenção mais agressivas., segundo a CNN “Muitos estão a chegar, na realidade, sem a intenção de obedecer às regras e o resultado tem sido um nível de caos e desordem que é maior do que podemos suportar”, disse o presidente de Miami Beach à CNN.Forças de segurança de outras quatro agências, juntamente com equipas da SWAT, foram chamadas ao local para ajudar a dispersar a multidão, mas não foi o suficiente.

Recolher obrigatório prolongado

“Não podíamos continuar assim por mais tempo”, disse oda cidade durante a reunião, considerando que o prolongamento do recolher obrigatório foi “a decisão certa”.O gerente de Miami Beach, Raul Águila, afirma que esta era “a última coisa” que queria fazer, “mas este é um feriado como nenhum outro”. “Nem todas as pessoas que vêm para Miami Beach são terríveis, nem vêm à cidade com a intenção de infringir a lei e prejudicar a nossa qualidade de vida”, admitiu Águila à CNN. “”, conclui.

Mais de mil detenções no total

Desde 3 de fevereiro, o início das férias da Primavera, mais de mil pessoas foram detidas em Miami Beach. Segundo Raul Águila, mais de metade dos detidos eram de fora do Estado e a maioria dos incumpridores não são estudantes., explica Águila.de Miami Beach explica que a cidade é um destino atraente devido ao bom tempo e ao comércio que voltou recentemente a abrir portas, mas lembra que ainda estão em plena pandemia.”, sublinha Gelber.Os Estados Unidos atingiram no domingo 29.816.771 casos confirmados da Covid-19 e 542.343 mortes associadas à pandemia. A Flórida é o quarto Estado norte-americano mais atingido pela pandemia, com 32.742 mortos e 2.008.349 casos confirmados.