Miami. Cinco mortos e mais de 150 desaparecidos na queda de um prédio

Continuam desaparecidas mais de 150 pessoas.



As equipas de resgate mantêm os trabalhos de busca e salvamento nos destroços.



Na quinta feira passada ruiram 55 dos 136 apartamentos.



Equipas do México e de Israel estão a colaborar nas buscas.



Ainda não são conhecidas as causa do colapso e as investigações poderão levar meses.