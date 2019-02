Graça Andrade Ramos - RTP27 Fev, 2019, 16:29 / atualizado em 27 Fev, 2019, 19:22 | Mundo

Cohen afirma ter documentos que provam aquilo que testemunha.





"Tenho vergonha da minha fraqueza e da minha lealdade imerecida - daquilo que fiz para o senhor Trump num esforço de o proteger e promover", afirmou Cohen na sua declaração inicial. "tenho vergonha porque sei o que o Sr Trump é. E um racista. É um trapaceiro. É um batoteiro", acrescentou.

Donald Trump, ainda antes da cimeira com Kim Jong Un em Hanoi, Vietname, reagiu no Twitter para rebater e desacreditar o testemunho do seu ex-advogado, "um de muitos".



Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de fevereiro de 2019



"Michael Cohen foi um dos muitos advogados que me representou (infelizmente). Tinha também outros clientes. Acabou de serv expulso pelo Supremo Tribunal Estadual por mentira&fraude. Ele fez coisas más não relacionadas com Trump. Está a mentir para reduzir o seu tempo de prisão. Um advogado desonesto a ser usado!" escreveu Donald Trump.





Michael Cohen deverá começar a cumprir três anos de prisão a 6 de maio, depois de se reconhecer culpado de múltiplas acusações de fraude, evasão fiscal e de mentir ao Congresso.



Trump não esperava vencer



Michael Cohen diz ainda que Trump "nunca esperou ganhar as primárias" ou sequer a eleição presidencial. "Para ele, a campanha era uma oportunidade de marketing", defende.





Terá sido em parte por isso que Trump mentiu sobre os negócios sobre a construção da Trump Tower em Moscovo.







"O Sr Trump sabia e estava à frente das negociações da Trump Moscovo ao longo da campanha, e mentiu sobre isso. Mentiu sobre isso porque não esperava ganhar as eleições. Mentiu também sobre isso porque iria ganhar milhares de milhões de dólares com o projeto", afirmou Cohen perante o Comité.



"Em conversas que tivemos durante a campanha, ao mesmo tempo que eu estava ativamente a negociar com a Rússia por ele, ele olhava-me nos olhos e dizia-me que não há qualquer negócio na Rússia e depois saía e ia mentir ao povo americano, dizendo a mesma coisa. À sua maneira estava a dizer-me para mentir", acrescentou.



Michael Cohen afirmou em 2017 ao Congresso que as negociações para a Trump Tower em Moscovo acabaram em janeiro de 2016, quando na verdade só foram suspensas em junho seguinte.

Pagar o "silêncio"



Michael Cohen afirma ainda que Donald Trump sabia de antemão da fuga de e-mails de Hillary Clinton, publicados pelo WikiLeaks durante a campanha das Presidenciais de 2016, apesar de reconhecer não ter provas diretas desse conhecimento, tendo assistido apenas a "um telefonema".





O ex-advogado de Trump diz ainda que foi o intermediário do Presidente no pagamento de "dinheiro de silêncio", a mulheres com quem Donald Trump teve casos. Diz ainda que Trump lhe exigiu que mentisse à Primeira Dama, Melania Trump, sobre o pagamento de 130 mil dólares à atriz porno Stormy Daniels, em troca do seu silêncio.







Os representantes de Cohen publicaram uma ligação ao Dropbox , que inclui os documentos que o ex-advogado está a apresentar ao Congresso. De acordo com o ex-advogado, os cheques que lhe foram entregues para estes pagamentos vinham assinados por Donald Trump Jr e pelo diretor financeiro da Organização Trump.





O próprio Trump assinou um cheque de 35 mil dólares para o ressarcir do "dinheiro de silêncio que paguei em seu nome".



"Outros cheques para me reembolsar pelos pagamentos de silêncio foram assinados por Don Jr e Allen Weisselberg", afirmou Cohen.





Um dos cheques foi assinado por Trump quando já era Presidente, afirma o ex-advogado, para "a compra de silêncio como parte de um esquema criminoso para violação das leis de financiamento de campanha"



Cohen diz que, quando visitou Trump na Casa Branca em fevereiro de 2017, o Presidente lhe disse para não se preocupar, porque estavam a caminho cheques de reembolso. "Como prometido, recebi o primeiro cheque de reembolso de 70 mil dólares não muito depois", afirmou.



O caso dos e-mails







As acusações de um dos homens de confiança de Donald Trump, surgem no momento em que o Conselheiro Especial Robert Mueller, parece estar prestes a terminar a sua investigação às alegadas ligações da campanha de Trump em 2016 com esforços russos de influenciar a votação.



Durante a campanha, a 22 de julho de 2016, a organização Wikileaks tornou públicos uma série de e-mails da então candidata a candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton, trocados com o Comité Nacional do seu partido e que expuseram as suas manobras para conseguir a nomeação, em detrimento do seu rival Bernie Sanders.



O escândalo enfraqueceu substancialmente a candidatura de Clinton.



Os críticos de Donald Trump acusaram-no de saber antecipadamente da fuga de informação, algo que o Presidente nega firmemente. Michael Cohen afirmou agora, perante o Congresso, que estava no escritório de Trump quando este recebeu um telefonema, em 2016, de Roger Stone.

Stone, há muito anos conselheiro de Donald Trump, descreve-se a si mesmo como um "malandro".



Stone, diz Cohen, informou Trump, então candidato presidencial do Partido Republicano, de que tinha falado com o fundador do Wikileaks, Juilan Assange, e que este lhe tinha dito que ia ser revelada dentro de dias uma série de e-mails que iriam prejudicar a campanha de Clinton.







Cohen diz também que irá entregar cartas que escreveu em nome de Trump, a ameaçar os seus antigos colegas de universidade para não vitem a público falar sobre as suas habilitações ou resultados de exames.

"Suspeitas" mas não provas de conluio



Sobre as ligações de Trump aos esforços russos para desestabilizar a campanha presidencial norte-americana, Cohen diz não ter provas, "mas suspeitas".





"Não tenho [provas dessas ligações]." respondeu o ex-advogado ao Comité. "Quero ser claro. Mas tenho as minhas suspeitas", acrescentou.



Michael Cohen, de 52 anos, foi um dos aliados mais próximos de Trump e um dos seus mais acérrimos defensores, tendo trabalhado com ele em diversos negócios e assuntos privados ao longo de uma década.



Voltou-se contra o seu antigo patrão o ano passado e está a cooperar com os procuradores, após se ter reconhecido culpado de evasão fiscal, fraude bancária e violação das regras financeiras de campanha - estas últimas instigado pelo Presidente, segundo afirma, algo que Trump nega.





Esta tarde, Cohen garantiu ao Comité que não espera nem pediu um "perdão" presidencial e ainda que recusou a proposta de um cargo na Casa Branca, após saber que depois iria perder o privilégio de reserva advogado-cliente.



Stone "apertado"



"O depoimento do Sr. Cohen é falso", reagiu entretanto Stone num e-mail enviado à NBC News, sem contudo especificar a que partes deste se referia.







Stone está indiciado por Mueller por ter mentido ao Congresso sobre as comunicações mantidas com terceiros sobre a publicação dos e-mails por parte do WikiLeaks.



Stone afirma-se inocente destas acusações e nega ter tido conhecimento antecipado dos planos do WikiLeaks, apesar de mensagens de texto provarem que, durante a campanha presidencial, tentou várias vezes chegar à fala com Assange.