Michel Barnier diz que o processo do Brexit é "uma escola de paciência e de tenacidade"

O Brexit foi tema dominante da manhã de terça-feira na Web Summit, com o negociador-chefe da Comissão Europeia, Michel Barnier a dizer que todos perdem com a saída do Reino Unido. Barnier acrescentou que é preciso preservar a amizade e a cooperação.