Michelle Bachelet quer "diálogo inclusivo" que evite violência na Etiópia

"Durante a última semana, assistimos a uma explosão alarmante de violência na região de Oromia, bem como em Tigray. Exorto todas as partes a porem fim à violência, para evitar perdas adicionais de vidas, deslocações em massa e mais desestabilização", disse Bachelet.

"Apelo a todos os atores para que se empenhem num diálogo genuíno, inclusivo e credível para resolver quaisquer diferenças através de meios pacíficos", acrescentou.

Prémio Nobel da Paz em 2019, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed anunciou na quarta-feira uma operação militar na região de Tigray, em retaliação por alegados ataques da Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF, na sigla em inglês)contra bases militares etíopes, tendo decretado o estado de emergência durante seis meses na região.

A operação militar ocorre após meses de tensão entre o Governo Federal e as autoridades do estado regional de Tigray.

A alta comissária expressou preocupação com as restrições impostas ao povo do Tigray, incluindo a limitação dos direitos de movimentação e expressão, após relatos de que as ligações de Internet e as linhas telefónicas foram cortadas desde 03 de novembro, impedindo a população local de comunicar e receber informações vitais, incluindo sobre o evoluir da situação de segurança na região.

"O corte das comunicações tem dificultado seriamente a capacidade de acompanhar a situação no terreno, particularmente o impacto dos confrontos na população local", disse Bachelet.

"Apelo às autoridades nacionais para que restabeleçam todos os serviços básicos, incluindo a Internet e as ligações telefónicas. O direito de todas as pessoas a serem informadas e a terem acesso à informação é particularmente vital numa situação de crise", sublinhou.

Bachelet expressou ainda preocupação com relatos que indicavam que um grupo de assaltantes armados agrediu membros do grupo étnico Amhara na zona de Wollega, região de Oromia, no domingo, 01 de novembro.

Segundo o Governo, o ataque resultou na morte de 32 pessoas, mas outras fontes relataram que o número de baixas poderá ser muito superior.

"Sem resolução, tal violência só deixa desolação, alimenta a vingança e leva a mais confrontos intercomunitários e a mais baixas e deslocações no país", disse.

A alta comissária pediu "investigações rápidas, exaustivas, independentes e imparciais sobre todos estes incidentes" e a que o Governo "garanta que os autores sejam responsabilizados".