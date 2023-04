Microplásticos nos oceanos afetam trato digestivo das aves marinhas

O estudo foi realizado por uma equipa de cientistas da universidade de ULM, na Alemanha, com investigadores do instituto OKEANOS da universidade dos Açores e das academias ACADIA e McGill, do Canadá.



A conclusão é que os níveis atuais de microplásticos estão a afetar um conjunto de micro-organismos que vivem nos tecidos e fluidos dos seres vivos, como as aves marinhas.