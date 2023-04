Migrações. Arriscaram a travessia e não chegaram ao destino

Nesta altura chegam embarcações com centenas de pessoas ao sul da Itália. O governo de Giorgia Meloni declarou o estado de emergência migratório. A medida confere ainda mais e maior incerteza à vida de quem conseguiu chegar ao destino. Mas o desafio e as adversidades para tanta gente, não começam em Itália. A incerteza, o medo e a coragem vêm de muito mais longe. E há quem tenha ficado a meio caminho, entre o continente africano e o europeu.