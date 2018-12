Migrações estão a dividir a Europa

António Costa diz que os desafios do Brexit, das ameaças externas nas fronteiras e das migrações não podem ser resolvidos se a União Europeia não estiver unida.



A divisão da Europa está expressa no número de países que já disseram que não vão assinar o Pacto Global para as Migrações.



Em Marrocos, no início da próxima semana há uma convenção internacional ameaçada de fracasso com muitos países que querem ficar de fora.



A jornalista Carolina Soares dá conta do que está em causa.