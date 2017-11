Migrações, segurança e comércio são temas fundamentais de debate na cimeira UE/UA

Lusa28 Nov, 2017, 09:30 | Mundo

"A Concord (Confederação Europeia de Plataformas e Redes de ONG), da qual fazemos parte, redigiu um documento endereçado tanto à União Europeia como a União Africana que estabelece um conjunto de mensagens divididas em cinco pontos temáticos e que assentam em dois eixos transversais", declarou à Lusa Pedro Krupenski, presidente da Plataforma Portuguesas das Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD).

A quinta Cimeira União Europeia--União Africana (UE-UA), que está subordinada ao tema "Investir na Juventude para um Futuro Sustentável", decorrerá em Abidjan, na Costa do Marfim, nos dias 29 e 30 de novembro, sendo esta a primeira a ser realizada na África subsaariana.

"Um dos eixos temáticos indica que toda a parceria que venha se reafirmar entre estes dois blocos deve, à semelhança daquilo que a Plataforma defendeu na construção da agenda 2030 da ONU, basear-se na centralidade das pessoas e do planeta", declarou.

Para Krupenski, qualquer decisão que se tome, qualquer medida que se venha estabelecer entre os dois blocos, qualquer fundo que se venha alocar, "deve levar em conta o interesse das pessoas e do seu condomínio global".

"O outro eixo é uma espécie de alerta, de chamada de atenção para a focalização da estratégia e dos fundos alocados à esta estratégia no interesse de ambas as partes e não deixando brechas abertas para a possibilidade, nomeadamente através da ajuda pública ao desenvolvimento, de haver alguns desvios para servir mais aos interesses da União Europeia do que dos povos do continente africano", sublinhou.

A Concord referiu nos seus documentos sobre a cimeira que um dos pontos fundamentais é o das migrações.

"Os migrantes que chegam à Europa são a ponta do icebergue em relação aos problemas de deslocações que ocorrem dentro do continente africano. Há a necessidade tanto da UE e como a UA juntarem esforços para lidar com as deslocações internas em África e, obviamente, procurar as causas destas deslocações internas", afirmou.

De acordo com Krupenski, a UE e alguns Estados da União Africana têm trabalhado a questão da segurança do ponto de vista securitário, ao colocar as fronteiras à frente da segurança humana e dos direitos humanos.

"A Concord e a Plataforma defendem que não se pode olhar para as questões de segurança, descurando a segurança humana. Não podem descurar problemas que colocam em risco a segurança humana, como as alterações climáticas, que já estão a causar vários problemas", declarou.

"Para garantir a segurança humana, é preciso haver a promoção da democracia e da governação inclusiva, assim como os direitos das mulheres, entre outros pontos", acrescentou.

Um outro ponto abordado pelo responsável da Plataforma foi a questão do investimento no setor privado dos países africanos, que não deve ser feito "a qualquer custo".

"Deve ser feito com empenho, mas com critérios, promovendo a coesão social, fortalecendo as economias locais e evitando os erros que já foram cometidos no continente europeu", indicou.

"É verdadeiramente fundamental também regular o comércio internacional entre estes dois blocos, regular as questões fiscais, como o repatriamento de capitais e a evasão fiscal das empresas multinacionais que trabalham no continente africano", disse, considerando este ponto importante.

Para Krupenski, a juventude, que é o tema da cimeira, deve ser apoiada não só com a educação e a formação, mas também é preciso investir também em sistemas de acesso à saúde e à alimentação adequada, que são básicos para se poder alcançar adequadamente a educação.