Migrantes e refugiados africanos em protesto exigem ser evacuados

Estes refugiados, na maioria detetados no decurso de tentativas de imigração clandestina em direção à Europa, efetuam desde sábado um `sit-in` frente ao gabinete do Alto Cmissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) na capital tunisina.

Os refugiados, onde se incluem muitas mulheres e crianças, passam a noite sobre cartões espalhados pelo chão, no meio de malas com os seus objetos pessoais e munidos de cobertores.

"Precisamos de ser evacuados", lê-se num cartaz colocado à entrada do edifício.

"Exigimos o respeito dos nossos direitos elementares. Queremos ser evacuados para um qualquer país que respeite os direitos humanos e a dignidade humana", declarou à AFP um dos manifestantes, Saleh Saeed, um sudanês de 24 anos proveniente do Darfur e bloqueado na Tunísia há quatro anos.

Os migrantes e refugiados, em particular da África subsaariana, e que se encontram na Tunísia denunciam com regularidade violência verbais e físicas neste país magrebino.

A maioria deste migrantes foram resgatados ao largo da Tunísia após o colapso das embarcações em que viajavam no mar Mediterrâneo para tentar atingir clandestinamente o continente europeu.

De acordo com as estatísticas do Fórum tunisino de direitos económicos e sociais, os guarda-costeiros tunisinos intercetaram 25.657 migrantes que tentavam atravessar o Mediterrâneo em 2021, perto do dobre em relação ao ano anterior.