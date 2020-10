Migrantes etíopes denunciam condições "infernais" de detenção na Arábia Saudita

Os testemunhos de dezenas destes detidos constam de uma investigação da organização de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional (AI), hoje publicada.

"Milhares de migrantes etíopes, que deixaram as suas casas em busca de uma vida melhor, enfrentam uma crueldade inimaginável", explicou Marie Forestier, investigadora e especialista em direitos dos refugiados e migrantes da AI.

A responsável adiantou que os migrantes que foram para a Arábia Saudita a partir do Iémen foram confinados "em celas imundas, rodeados de morte e doenças".

"A situação é tão terrível que pelo menos duas pessoas tentaram suicidar-se", acrescentou Forestier.

O relatório da investigação descreve celas com 350 pessoas em média, onde são mantidas mulheres grávidas e os maus tratos por parte dos guardas são quotidianos.

"É um inferno. Nunca tinha visto nada assim na vida. Não há casas de banho, urinamos no chão, próximo de onde dormimos, e às vezes temos de caminhar sobre os dejetos", contou à AI Zenebe, 26 anos, detido no centro de reclusão de Al-Dayer, no sul da Arábia Saudita.

Antes da pandemia, milhares de trabalhadores etíopes concentraram-se no norte do Iémen, à espera de uma oportunidade de conseguir emigrar para a Arábia Saudita, quando as autoridades huzi lhes ordenaram que fossem para a fronteira, onde foram apanhados no fogo cruzado entre as forças sauditas e os huzi.

Uma vez na Arábia Saudita, foram presos pelas forças de segurança, que confiscaram os seus pertences e, em alguns casos, os espancaram antes de os transferirem para o centro Al-Dayer e de lá para as prisões de Jizany, Jeddah e Meca, de acordo com a AI.

"Nada, nem sequer uma pandemia, pode justificar a continuação da detenção arbitrária e do abuso de milhares de pessoas", disse Forestier, que apelou à comunidade internacional para ajudar a Etiópia a "aumentar o número de espaços" disponíveis para estas pessoas serem colocadas em quarentena.

A AI apela também às autoridades etíopes e sauditas para trabalharem em conjunto para assegurar um repatriamento "voluntário, seguro e digno", observando que, entre abril e setembro de 2020, 3.998 etíopes já puderam deixar a Arábia Saudita e regressar a casa.

O número de migrantes que utilizam a rota marítima entre o Corno de África e o Iémen em 2019 excedeu o fluxo no Mediterrâneo pelo segundo ano consecutivo, informou em fevereiro a Organização Internacional para as Migrações (OIM), tornando-a a rota marítima mais movimentada do mundo.

No ano passado, 138.000 pessoas, na sua maioria etíopes, atravessaram o Golfo de Adem para o Iémen, apesar do perigo de chegarem a um país em guerra civil, para procurarem trabalho noutras nações da região, especialmente na Arábia Saudita, para onde se dirigiu 90 por cento deste fluxo.