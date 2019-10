Migrantes. Eurodeputados portugueses em desacordo sobre busca e salvamento no Mediterrâneo

Foto: Vincent Kessler - Reuters

Estalou a polémica entre os eurodeputados portugueses por causa dos refugiados. Nos últimos dias quatro resoluções sobre a busca e salvamento no Mediterrâneo foram chumbadas no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, com votos contra, a favor e uma abstenção.