Migrantes. Grécia esgotada agradece a Portugal acolhimento de mil refugiados

Numa longa entrevista à jornalista Rosário Salgueiro, o ministro grego da Proteção Social lembrou que, a Grécia e a Espanha recebem muito mais migrantes e refugiados do que a Itália, apesar de fazerem menos alarido junto de Bruxelas.



No caso grego, a capacidade de acolhimento está praticamente esgotada, acrescenta.



Giorgius Koumoutaskis deixa por isso um aviso velado aos seus parceiros da União Europeia.



Em caso do país ultrapassar as condições de auxiliar os migrantes, irá fazer sentir a Bruxelas as dificuldades, garante o ministro grego, sem chegar a esclarecer se irá recorrer, como fez recentemente a Itália, à proibição de desembarque nas suas costas.



O recém eleito Governo grego quer, para já, reforçar o repatriamento daqueles cujo pedido de asilo é recusado, assim como os meios da sua guarda costeira.



Exige também que a Turquia faça mais para intercetar os barcos de borracha dos migrantes, assim como no desmantelamento das redes de tráfico humano.



Uma reportagem de Rosário Salgueiro, com imagem e edição de David Araújo.