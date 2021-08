Migrantes. Itália autoriza desembarque de navio de resgate

A Itália autorizou o navio da ONG alemã "Sea-Watch" a desembarcar num porto da Sicília com 257 migrantes. O "Sea Watch" foi um de dois navios que no domingo recolheram 394 migrantes que se encontravam num barco de madeira sobrelotado.