Migrantes no Canal da Mancha. Macron diz que Johnson não está a ser "sério"

As declarações chegam depois de o primeiro-ministro britânico ter enviado uma carta ao presidente francês a pedir que a França aceite de volta os migrantes ilegais que chegam ao Reino Unido.



O documento foi divulgado pelo próprio Boris Johhson na rede social Twitter.



O Governo francês cancelou, entretanto, as negociações de alto nível com o Governo de Londres sobre a crise migratória no canal da Mancha.