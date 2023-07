Foto: Angel Medina G. - EPA

"2015 foi um período bastante complicado na Grécia", afirmou, explicando que foi um ano em que foram registados vários naufrágios de embarcações com migrantes, muitos deles mortais.



"Muitas crianças desapareceram, muita gente desapareceu", afirmou.



Pacheco Antunes explica que as maiores preocupações em situações de naufrágio são as crianças e as mulheres.