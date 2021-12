Migrantes que passam fronteira da Bielorrússia recebem apoio humanitário polaco

Com comida e roupa, alguns habitantes do nordeste da Polónia ajudam os migrantes escondidos na floresta, junto à fronteira com a Bielorrússia.







E por causa desta crise migratória que diariamente tentam passar para a polónia Bruxelas interpôs algumas sanções económicas à Bielorrússia.







Sanções e imposições que a foram recebidas pelo presidente Alexander Lukashenko com desagrado e deixou no ar a ameaça de ter de fechar a torneira do gás natural à Europa.O gasoduto que serve os países europeus atravessa o território bielorrusso e as autoridades deste país estão a utilizar esta passagem como “arma de retaliação” contra as sanções.Já no mês passado, Lukashenko tinha ameaçado cortar o abastecimento de gás à Europa.