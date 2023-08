Migrantes resgatados em Cabo Verde repatriados para o Senegal

Dos 38 sobreviventes, apenas um permanece internado em Cabo Verde devido a problemas renais.

Sete corpos que foram retirados da piroga juntamente com os sobreviventes foram sepultados na ilha do Sal, por não ter sido possível realizar a trasladação para o Senegal.

O repatriamento foi efetuado num avião militar senegalês que tinha chegado no domingo à ilha do Sal, segundo informação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O barco encontrado â deriva tinha partido a 10 de julho com 101 pessoas de uma comunidade costeira do norte do Senegal.

O objetivo era chegar à Europa, através das ilhas Canárias, mas 56 acabaram desaparecidas, tendo os sobreviventes relatado que morreram à fome e os corpos tiveram de ser atirados à água, após um mês perdidos no mar.

A piroga foi encontrada por um barco de pesca espanhol ao largo da ilha do Sal, para onde foram transportados.

O caso é um dos mais recentes numa onda de tentativas de travessia do Atlântico a partir da costa ocidental africana.