Migrantes resgatados por navio com bandeira portuguesa desembarcaram na Líbia

”, escreveu o diretor da OIM para a Líbia na rede social Twitter, sem especificar, no entanto, em que embarcação estiveram estes migrantes durante duas noites.No dia seguinte, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse à agência Lusa que “tem todo o interesse” em apurar se o navio que devolveu migrantes à Líbia foi “involuntariamente envolvido” numa violação da lei internacional, sublinhando que ele cumpriu ordens emitidas por Malta.O ministro salvaguardou, no entanto, a importância de apurar os factos antes de decidir “se haverá lugar ou não a comunicação às autoridades europeias”.Segundo Santos Silva, os factos já apurados permitem concluir que o navio “cumpriu estritamente, e aliás exemplarmente, todas as suas obrigações internacionais”.









”, explicou o governante.”, prosseguiu.Esta segunda ordem, comunicada ao navio por escrito, num "email" que o ministro viu, “foi remetida do centro de salvamento de Malta com essas instruções claras, que continuasse a sua rota, isto é, que não regressasse a Malta, porque esse é que é o ponto, e que transferisse as pessoas para um navio da guarda costeira líbia que se dirigia ao seu encontro”.Questionado sobre se Malta recusou o desembarque dos migrantes, Santos Silva afirmou que “isso está implícito na segunda ordem que o navio recebeu”, mas frisou que não pode “fazer juízos definitivos com base apenas em implícitos”, necessitando de mais informação.Santos Silva disse também não poder dizer “com 100% de certeza” que a ordem dada por Malta contraria a lei internacional, adiantando ter dado instruções aos serviços jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros “para procurar angariar o maior número de informações possível” para decidir se há ou não lugar a comunicação às autoridades da União Europeia (UE).