Miguel Martins e Rui Silva são os centrais de Portugal no Euro2020 de andebol

Miguel Martins e Rui Silva juntam-se aos guarda-redes Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (ABC) e Gustavo Capdeville (Benfica), aos pontas Fábio Vidrago (Benfica) e Diogo Branquinho (FC Porto) e aos laterais André Gomes, Fábio Magalhães (ambos do FC Porto), Alexandre Cavalcanti (Nantes), Salvador Salvador (Boa-Hora), Belone Moreira (Benfica), João Ferraz (Suhr Aarau) e Jorge Silva (Sinfin).



As escolhas do selecionador Paulo Pereira para o Euro2020 -- ao qual Portugal regressa após 14 anos de ausência - estão a ser divulgadas ao longo de vários dias, com base nas posições dos atletas, faltando apenas conhecer pivôs e pontas direitos.



Pedro Marques (Benfica), presente em dois jogos da fase de qualificação, nos quais marcou cinco golos, foi o central que caiu do grupo de 28 pré-convocados, ainda que, da lista final de 20 eleitos, apenas 18 viajem para a cidade norueguesa de Trondheim, anfitriã do Grupo D do Euro2020, do qual faz parte Portugal.



Miguel Martins, de 22 anos, participou em todos os seis jogos no Grupo 6 de apuramento para o Campeonato da Europa -- em que Portugal terminou no segundo lugar, atrás da França -, nos quais marcou oito golos, elevando os totais da carreira para 32 partidas e 62 tentos internacionais.



Rui Silva, de 26 anos, também apontou oito golos durante a qualificação, mas em apenas quatro encontros, assumindo-se como o mais experiente dos dois centrais, com um total de 67 internacionalizações e 102 golos marcados em representação da equipa das quinas.



Portugal estreia-se no Europeu em 10 de janeiro de 2020, frente à França, medalha de bronze no Mundial de 2019, defrontando em 12 a estreante Bósnia e encerrando a participação no grupo D em 14, perante a anfitriã Noruega, finalista vencida no último Campeonato do Mundo.