Mike Pence anuncia ter-se qualificado para participar em primeiro debate Republicano

De acordo com a sua direção de campanha, Mike Pence alcançou os 40.000 doadores individuais, cumprindo o último requisito para participar nos debates estabelecido pela Comissão Nacional Republicana (RNC, na sigla em inglês).

Tornou-se, assim, o oitavo candidato a anunciar a qualificação para o primeiro debate, somando-se ao ex-presidente Donald Trump, ao governador da Florida, Ron DeSantis, ao senador Tim Scott, da Carolina do Sul, à antiga embaixadora na ONU Nikki Haley, ao empresário do setor da biotecnologia Vivek Ramaswamy, ao ex-governador de Nova Jérsia Chris Christie e ao governador do Dakota do Norte, Doug Burgum.

Pence já tinha há muito preenchido os requisitos da RNC em matéria de sondagens para o debate de 23 de agosto -- pelo menos 1% das intenções de voto em três inquéritos nacionais de alta qualidade ou numa mistura de inquéritos nacionais e estaduais iniciais, realizados entre 01 de julho e 21 de agosto -, mas teve dificuldade em alcançar o número exigido de doadores.

Tanto Pence como os seus conselheiros tinham expressado confiança em que ele se qualificaria, mas os seus apelos para angariar fundos intensificaram-se à medida que o tempo passava e a perspetiva de não alcançar esse objetivo se tornava mais real.

Ele obteve mais atenção na semana passada devido a uma acusação federal recém-formulada relacionada com acusações criminais contra Donald Trump sobre iniciativas do então Presidente para reverter as eleições presidenciais de 2020, que este perdeu para o candidato Democrata, Joe Biden.

Destacando o papel central de Mike Pence no caso, a acusação formal foi parcialmente motivada por notas que o então vice-presidente manteve sobre as suas conversas com Trump nos dias anteriores ao ataque de 06 de janeiro de 2020 ao Capitólio.

Trump tentou pressionar Pence para alinhar na sua tentativa de os manter a ambos no poder.

Em determinada altura, o magnata nova-iorquino do imobiliário terá alegadamente dito a Pence que ele era "demasiado honesto", por rejeitar as suas falsas afirmações de que ele tinha poder para impedir a homologação da vitória presidencial de Joe Biden no Congresso.

Adotando uma mudança de tom assinalável num candidato habitualmente cauteloso que teve dificuldade em avançar para umas primárias dominadas pelo seu ex-chefe, a campanha de Mike Pence aproveitou a oportunidade para ostentar em `t-shirts` e bonés de basebol um novo lema, em grandes letras vermelhas: "Demasiado Honesto (Too Honest)".

Entretanto, Donald Trump tem questionado por que há de participar no debate do Partido Republicano, já que ocupa o lugar cimeiro nas sondagens, e lançou a ideia de realizar ele mesmo um evento concorrente, em vez disso.