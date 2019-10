Mike Pence parte para a Turquia com vista a negociar cessar-fogo

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, vai encontrar-se, na quinta-feira, com o Presidente da Turquia. O Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, também integra a comitiva americana que está de viagem para Ancara, com o objetivo de tentar negociar com Erdogan o fim da ofensiva turca em território sírio. O anúncio foi feito por Donald Trump.