Mike Pence reafirma importância da aliança EUA-Austrália após desavença entre Turnbull e Trump

22 Abr, 2017

Pence encontrou-se com o primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull e outros líderes do país em Sydney, como parte da sua visita de 10 dias à Ásia. A agenda do vice-presidente norte-americano passa por assegurar a Turnbull que a aliança é valorizada, e por divulgar as prioridades da administração para o Círculo do Pacífico.

"Trago esta manhã saudações do Presidente dos Estados Unidos. Falei com ele e ele quis que eu transmitisse os seus melhores cumprimentos. E o Presidente queria que eu (...) reafirmasse a forte e histórica aliança entre os Estados Unidos e a Austrália", disse.

A visita de Pence acontece depois de uma discussão, tornada pública, entre Turnbull e Trump. Após tomar posse, o Trump disse ter ficado furioso ao descobrir que a anterior administração, de Barack Obama, tinha um acordo sobre realojamento de refugiados com a Austrália, ao abrigo do qual os Estados Unidos iriam receber até 1.250 refugiados que a Austrália tem em campos de detenção nas ilhas do Pacífico de Nauru e Papua Nova Guiné.

A irritação de Trump com este acordo levou a um tenso telefonema com Turnbull em janeiro e a uma publicação no Twitter, em que o Presidente norte-americano disse que o acordo era "idiota".

Além de Turnbull, Pence deve encontrar-se também com a ministra dos Negócios Estrangeiros, Julie Bishop, e o líder do partido da oposição, Bill Shorten.