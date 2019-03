Partilhar o artigo Mike Pompeo espera retomar negociações com Pyonyang "nas próximas semanas" Imprimir o artigo Mike Pompeo espera retomar negociações com Pyonyang "nas próximas semanas" Enviar por email o artigo Mike Pompeo espera retomar negociações com Pyonyang "nas próximas semanas" Aumentar a fonte do artigo Mike Pompeo espera retomar negociações com Pyonyang "nas próximas semanas" Diminuir a fonte do artigo Mike Pompeo espera retomar negociações com Pyonyang "nas próximas semanas" Ouvir o artigo Mike Pompeo espera retomar negociações com Pyonyang "nas próximas semanas"

Tópicos:

Hanói,