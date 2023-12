Mikhail Mishustin em Pequim para reforçar cooperação entre a Rússia e a China

Mishustin vai deslocar-se ao país a convite do primeiro-ministro chinês, Li Qiang, para participar na 28.ª reunião regular entre os chefes de governo dos dois países.A China e a Rússia partilham o desejo comum de contrariar o que consideram ser a hegemonia dos Estados Unidos.Os dois países vizinhos tornaram-se cada vez mais próximos política e economicamente desde a ofensiva russa na Ucrânia, que Pequim não condenou.O primeiro-ministro russo deslocou-se a Pequim em maio passado, onde foi recebido pelo presidente chinês, Xi Jinping, que garantiu que a China está disposta a "" em questões relacionadas com os respetivos "interesses fundamentais".Xi apelou então a um "" e à "elevação da cooperação a novos patamares em vários domínios".Nessa ocasião, Mishustin disse que a Rússia pretendia trabalhar com a China para "implementar os importantes consensos alcançados pelos chefes de Estado dos dois países" e "realizar reuniões mais regulares para fazer avançar a cooperação a um nível prático".